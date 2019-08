Man steelt gsm van dochter en verstopt zich langs snelweg in Lembeek Tom Vierendeels

26 augustus 2019

17u33 0 Halle Ploegen van de politiezone Zennevallei hebben een man opgepakt die zich met de gsm van zijn dochter verschool in de berm naast de A8 in Lembeek. De zoon had zelf de politie gebeld voor de diefstal. Eerder kreeg de politie al oproepen voor diezelfde man omdat hij door verschillende tuinen liep.

De merkwaardige feiten speelden zich zaterdagnamiddag en -avond af in Lembeek. “De eerste oproep kwam bij ons rond 16.50 uur binnen voor een man van ongeveer 65 jaar die door verschillende tuinen langs de Bergensesteenweg liep”, vertelt Jeroen Beke Smets, woordvoerder bij de politiezone Zennevallei. “Verschillende ploegen snelden ter plaatse, maar konden de man niet meer aantreffen.” Een uur later belde een buurtbewoonster opnieuw: volgens haar was diezelfde man in haar tuin geweest en had hij haar gsm gestolen. “Nog volgens de vrouw was de man op de oprit van de A8 opgelopen”, gaat het verder. “Uiteindelijk kon de verdachte in de berm naast de oprit worden aangetroffen. De gsm werd teruggevonden onder een stuk hout. Hij werd meegenomen voor verhoor en bekende daarbij de feiten, al zei hij het zelf niet als stelen te zien.”