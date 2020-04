Man schakelt dochters in bij diefstal in containerpark: 5 maanden cel Wouter Hertogs

27 april 2020

12u21 0 Halle Een man die in april vorig jaar een diefstal pleegde in het containerpark van Halle is veroordeeld tot 5 maanden cel. De beklaagde had zijn twee dochters meegenomen om de feiten te plegen.

In de lente van 2019 kreeg het containerpark in Halle meermaals dieven over de vloer. De politie patrouilleerde daarom regelmatiger in de buurt. Met succes, want op 24 april betrapten ze een man en twee vrouwen die goederen aan het stelen waren. Het trio ging ervandoor, maar kon even verderop in de struiken worden opgepakt. Het bleek te gaan om een man en zijn twee dochters, die geen papieren op zak hadden en beweerden minderjarig te zijn. Een botscan wees uit dat een van hen meerderjarig is. Zij kreeg 2 maanden cel. De rechter gaf de vader 5 maanden cel omdat hij zijn dochters had ingezet bij de diefstal. De man verkocht de buit uit het containerpark bij schroothandelaars.