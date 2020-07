Man rijdt weg van politie op R0, maar dat blijkt misverstand: werkstraf en rijverbod Tom Vierendeels

01 juli 2020

13u26 0 Halle Een man die op de Brusselse ring wegreed van de politie zegt voor de Halse politierechtbank dat het om een misverstand ging. Hij had eerst niets opgemerkt en wilde dan uiteindelijk de eerstvolgende afrit nemen.

Een patrouille van de federale wegpolitie merkte op 29 augustus 2018 een bestuurder op die 180 kilometer per uur reed op de R0 en vervolgens rechts inhaalde. De agenten vonden dit redenen genoeg om de chauffeur aan de kant te zetten. “Maar hij had eerst niet gezien dat er een politievoertuig reed en heeft ook geen sirene gehoord”, sprak de advocaat. “Uiteindelijk ging hij aan de kant, maar hij dacht dat hij de eerste afrit moest nemen in plaats van onmiddellijk op de pechstrook te gaan staan.” Voor dat laatste stond hij ook terecht voor het negeren van de bevelen van de agenten.

De rechter gaf de dader een werkstraf van 50 uur en een rijverbod van een maand. Daar gaan wel vijftien dagen af omdat zijn rijbewijs voor die periode na de overtredingen al was ingetrokken.