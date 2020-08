Man rijdt met bestelwagen in op werf op A8 en slaat over de kop Tom Vierendeels

07 augustus 2020

11u53 6

Halle Op de A8 in Halle is vrijdagvoormiddag een spectaculair ongeval gebeurd. Een bestuurder reed er met zijn bestelwagen in op de wegenwerken en sloeg over de kop. Hij werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De snelweg was een hele poos volledig versperd.

Het ongeval deed zich rond 9.30 uur voor op de A8 richting Doornik. Om een nog onbekende reden knalde de bestuurder in op de werfsignalisatie om vervolgens tegen enkele lage betonblokken te botsen. De bestelwagen ging hierdoor nog even door op twee wielen om uiteindelijk tegen een hoge betonblok te rijden. Hierdoor sloeg de bestelwagen over de kop. De man kon zich zelf uit de bestelwagen bevrijden en werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Er zou geen sprake zijn van levensgevaar. De snelweg richting Doornik was hierdoor versperd, maar de hulpdiensten beslisten ook het verkeer richting Brusselse ring stil te leggen. Het verkeer in Halle zelf liep hierdoor volledig in de soep, voornamelijk in de omgeving van de rotonde aan de Zwarte Kat.