Man overlijdt aan werf nadat hij onder truck belandt Tom Vierendeels

13 juli 2020

19u43 88 Halle Een man is maandagnamiddag om het leven gekomen bij een tragisch ongeval aan een bouwwerf in Halle. Het slachtoffer kwam onder de wielen van een vrachtwagen terecht en was op slag dood. Het parket stuurde een deskundige ter plaatse voor verder onderzoek.

Het ongeval gebeurde rond 14 uur op een werf tussen de Edingensesteenweg en de Bergensesteenweg waar enkele appartementsgebouwen en woningen onder de naam Hoogland gebouwd worden. Het slachtoffer kwam er onder de wielen van een vrachtwagen met oplegger terecht. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar hulp kon helaas niet meer baten.

Het parket Halle-Vilvoorde stuurde onder meer een deskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Het parket kan voorlopig nog niet communiceren. Of het om een arbeider of een toevallige voorbijganger gaat, is niet duidelijk. De weg naar de werf die uitgeeft op de Edingensesteenweg gaat over in de fietsostrade die naar de Bergensesteenweg leidt.