Man met enkelband tracht tot tweemaal toe vriendin te wurgen Wouter Hertogs

23 april 2020

14u36 0 Halle Een man uit Halle riskeert achttien maanden cel voor partnergeweld. Na een verhitte discussie kneep hij tot tweemaal toe de keel van zijn toenmalige vriendin dicht. “Tijdens de feiten droeg hij een enkelband na een veroordeling voor identieke feiten”, stipte de procureur aan.

Volgens het openbaar ministerie is het duidelijk. “Deze man is een onverbeterlijke recidivist. Hij heeft al een strafregister van zes bladzijden en het ziet ernaar uit dat het hier niet bij zal blijven”, startte de procureur zijn vordering. Op 20 februari verwittigde de ex-man van het slachtoffer de politie nadat de vrouw had opgebiecht dat ze geslagen werd door haar nieuwe vriend. Na een discussie had hij haar bij de keel gegrepen en haar keel even dichtgenepen. Hierna liet hij los, maar vervolgens greep hij haar opnieuw bij de keel en deed hij een tweede wurgpoging. Uiteindelijk slaagde ze erin te vluchten. Toen de man hiermee geconfronteerd werd, beweerde hij zich niks meer te herinneren van de feiten. “Als ik haar keel al dichtneep zal het niet hard geweest zijn”, klonk het uiteindelijk. Volgens het parket zijn de woedeuitbarstingen te wijten aan zijn gebruik van speed en cannabis. Bovendien werd hij in 2018 al eens veroordeeld tot negen maanden cel na identieke feiten. Daarom droeg hij toen hij werd opgepakt door de politie een enkelband. De verdediging betwistte de feiten niet, maar vroeg een werkstraf. Uitspraak op 29 april.