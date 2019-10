Man ‘leent’ wagen van ex-vriendin: werkstraf van 75 uur gevorderd WHW

14 oktober 2019

17u43 3 Halle Een Vilvoordse dertiger riskeert een werkstraf van 75 uur voor de diefstal van de wagen van zijn ex-vriendin. “Ik heb die wagen gewoon even gebruikt”, verdedigde hij zichzelf.

Op 24 februari merkte het slachtoffer dat haar wagen niet meer voor haar huis in Halle stond. Echt verrast was ze niet want haar ex-vriend had haar daarvoor al enkele onheilspellende whatsappberichten gestuurd. “Straks pak ik uw auto”, schreef hij, om vervolgens een foto van haar reservesleutel te tonen. De vrouw diende meteen klacht in bij de politie maar toen die de man belde, ontkende hij.

Een dag later ging ze met haar schoonbroer naar het huis van haar ex in Vilvoorde. Niet eens tot haar grote verrassing zag ze daar haar wagen staan. “Ik heb die inderdaad gebruikt, ja”, sprak hij tegen de rechter. Op de vraag waarom hij dan tegen de politie gelogen had, had hij een origineler antwoord. “Ik heb nooit de politie aan de lijn gehad. Misschien heeft een vriend van mij zich voor mij uitgegeven.” Uitspraak op 14 november.