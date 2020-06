Man laat zich vangen aan phishingtruc: Gentenaar riskeert 1 jaar cel Wouter Hertogs

04 juni 2020

13u32 0 Halle Een twintiger uit Gent riskeert 1 jaar cel voor oplichting. De man was betrokken bij zogenaamde phishingpraktijken. Zelf blijft hij erbij dat hij maar een minieme rol speelde.

Een man uit Halle kreeg vorig jaar een mail die -naar hij dacht- van zijn bank afkomstig was. Hierin stond een link waar hij moest op klikken ‘om zijn bankrekening te beveiligen’. De man trapte in de val, drukte op de link en gaf de gegevens in op de website naar waar hij doorverwezen was. Hierop werd er 1.572 euro van zijn rekening overgeschreven op een andere rekening. Onderzoek wees uit dat er zowel in Gentse als Antwerpse winkels betaald werd met geld van op die rekening. Bovendien werd geld van de bewuste rekening afgehaald in een casino. Na analyse van de camerabeelden kwamen de speurders zo terecht bij K.T. uit Gent. Hij bekende dat hij geld had afgehaald. “Ik had schulden en kreeg van onbekenden 70 euro om geld af te halen”, klonk het. Naar de rechtbank stuurde hij zijn kat. Uitspraak op 17 juni.