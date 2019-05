Man krijgt geen straf voor bezit van ‘taserzaklamp’ WHW

31 mei 2019

16u19 0 Halle Een 19-jarige man uit Halle is zonder straf weggekomen voor verboden wapenbezit. Bij een huiszoeking werd een taser aangetroffen in zijn kamer.

Op 3 april van vorig jaar hield de politie een huiszoeking in het kader van een drugsdossier. Hierbij troffen ze op de vensterbank van zijn kamer een taser in de vorm van een zaklamp aan. Er werd hem een minnelijke schikking van 350 euro voorgesteld maar deze betaalde hij niet. Daarom werd hij voor de correctionele rechtbank gedagvaard. Het parket vorderde een geldboete van niet minder dan 1600 euro. De verdediging vond dit fel overdreven en benadrukte dat het eerder om een gadget ging dan om een echt wapen. De rechter was in een milde bui en verleende hem de gunst van de opschorting.