Man komt al voor 35ste(!) keer voor de rechtbank, nu voor het niet inleveren van zijn rijbewijs Tom Vierendeels

07 juni 2019

12u14 0 Halle De 35ste keer was het intussen al dat een beklaagde voor een rechtbank verscheen. Zijn ‘koralen jubileum’ mocht hij voor de Halse politierechtbank vieren voor het niet inleveren van zijn rijbewijs. Hij kreeg nu een rijverbod van twee jaar.

De man diende zowel op 23 juni als op 20 oktober zijn rijbewijs in te leveren, maar deed dit niet. “Mijn cliënt verstaat wel Frans, maar wat ik ook zegt lijkt niet tot hem door te dringen”, sprak de advocate van de man. “Op administratief vlak is het ook rampzalig gesteld. Hij geeft ook aan niet eens te weten waar zijn rijbewijs is. Op dit moment is hij werkloos en zit hij in collectieve schuldbemiddeling.” Door dat laatste kon de rechter onder de minimum boete gaan: ze sprak twee keer een boete van 40 euro uit en een rijverbod van een jaar.