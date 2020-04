Man knijpt tot twee maal toe keel vriendin dicht: 2 jaar cel Wouter Hertogs

29 april 2020

14u25 0 Halle Een man uit Halle is veroordeeld tot 2 jaar cel voor partnergeweld. Na een verhitte discussie kneep hij tot tweemaal toe de keel van zijn toenmalige vriendin dicht. Opmerkelijk: tijdens de feiten droeg hij een enkelband na een veroordeling voor identieke feiten.

Het parket had vorige week een effectieve celstraf van 18 maanden gevorderd. De rechter maakte er twee jaar van maar sprak 10 maanden ervan uit met uitstel. De reden is simpel. De rechter kon de man hierdoor probatievoorwaarden opleggen. Zo moet hij een cursus agressiebeheersing én een cursus ‘slachtoffer in beeld’ doen. Ook moet hij zich laten behandelen tegen zijn drugsprobleem.

Of de man hier daadwerkelijk iets uit zal leren is nog maar de vraag. Hij is immers een onverbeterlijke recidivist met een strafregister van zes bladzijden. “Het ziet ernaar uit dat het hier niet bij zal blijven”, aldus het parket tijdens de behandeling van de zaak. De feiten waarvoor hij veroordeeld werd zijn dan ook niet erg sympathiek. Bovendien werd hij in 2018 al eens veroordeeld tot negen maanden cel na identieke feiten. Daarom droeg hij toen hij op 20 februari werd opgepakt door de politie een enkelband. De ex-man van het slachtoffer had die dag de politie verwittigd nadat de vrouw had opgebiecht dat ze geslagen werd door haar nieuwe vriend. Na een discussie had hij haar bij de keel gegrepen en haar keel even dichtgenepen. Hierna liet hij los, maar vervolgens greep hij haar opnieuw bij de keel en deed hij een tweede wurgpoging. Uiteindelijk slaagde ze erin te vluchten. Toen de man hiermee geconfronteerd werd, beweerde hij zich niks meer te herinneren van de feiten. “Als ik haar keel al dichtneep zal het niet hard geweest zijn”, klonk het uiteindelijk.