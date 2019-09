Man houdt 4 agenten aan de praat en... krijgt werkstraf van 60 uur WHW

25 september 2019

17u38 0 Halle Een 31-jarige man uit Halle is veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur voor een confrontatie met de politie.

De man was op 2 mei de laatste klant in een café in Huizingen. De uitbaatster wilde sluiten, maar dat was niet naar zijn zin. Vier agenten kwamen af op de oproep van de cafébazin en trachtten hem naar huis te krijgen. Op een gegeven nam hij een agent zelfs in een armklem. Versterking kwam erbij maar dit werkte als een rode lap op een stier. Hij stampte in het rond en kwetste hierbij een agent. “Met een van die agenten heb ik een probleem, met het merendeel totaal niet. Ik ben militair geweest en heb geen enkel probleem met gezag. Maar het moet wel correct worden uitgeoefend. Bij die schermutseling ben ik trouwens zelf gekwetst geraakt en was ik arbeidsongschikt voor een maand”, verdedigde hij zichzelf. Een uitleg die niet volstond om zonder straf weg te komen.