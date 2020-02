Man geeft omstaander klap na ongeval: boete van 400 euro WHW

17 februari 2020

12u33 0 Halle Een bestuurder die betrokken was bij een ongeval is veroordeeld tot een boete van 400 euro. Niet voor zijn rol in het ongeval, maar wel voor zijn reactie tegen een omstaander die hem uitschold. Hij sloeg de man recht in het gezicht, en dat voor de ogen van de agenten die tussenkwamen.

De man was op 26 oktober 2018 betrokken bij een klein ongeval in de buurt van Halle. De politie werd erbijgehaald maar in afwachting hiervan troepten enkele ramptoeristen samen rond de betrokken voertuigen. “Hierbij riep een man fils de pute naar hem”, aldus zijn advocate. Het kwam tot wat duw- en trekwerk. Toen de politie ter plekke kwam schold de man hem opnieuw uit. Hierbij gaf hij de omstaander volgens het parket voor de ogen van de politie een vuistslag recht in het gezicht. Er werd hem een minnelijke schikking van 250 euro voorgesteld maar hier ging hij niet op in. Daarom hebben we hem gedagvaard. Volgens zijn advocate dacht de man dat die 250 euro rechtstreeks naar de benadeelde partij ging gaan en weigerde hij daarom te betalen. Ook ging het volgens haar ‘slechts om een fikse duw’. Voor de rechter werd de opschorting gevraagd. Die vraag werd niet ingewilligd maar hij kreeg wel ‘slechts’ een boete van 400 euro in plaats van de gevorderde 2 maanden met uitstel;