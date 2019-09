Man gaat schoonmoeder te lijf na 25 pintjes WHW

20 september 2019

16u37 0 Halle Een man uit Lembeek heeft met succes verzet aangetekend tegen zijn veroordeling tot een celstraf van 2 maanden. De straf werd nu met uitstel uitgesproken.

De feiten vonden drie jaar geleden plaats. Na een avond vol pintjes - een 25-tal- ging hij naar huis waar hij zijn schoonmoeder aantrof. Zoals al eerder het geval was kwam het tot een hoogoplopende discussie, waarbij hij haar een stevige slag gaf. “Mijn cliënt heeft door dat hij te ver is gegaan. Hij heeft zich laten behandelen voor zijn drugs- en alcoholprobleem en nu gaat het goed met hem”, aldus zijn advocaat, “ik vraag dan ook de 2 maanden met probatie-uitstel uit te spreken, waarbij als voorwaarde wordt opgelegd dat hij zich moet laten begeleiden.” Het parket verzette zich hier niet tegen en ook de rechter kon zich vinden in het voorstel.