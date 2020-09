Man gaat door het lint tegen echtgenote op Stationsplein: werkstraf gevorderd Wouter Hertogs

04 september 2020

09u29 0 Halle Een man uit Halle riskeert een werkstraf van 60 uur voor een stamp aan zijn echtgenote. Doordat de feiten in het midden van het stationsplein gebeurden werd alles gefilmd. Zelf houdt hij vol dat het slachtoffer hem eerst sloeg.

De echtgenote van de beklaagde had eind 2018 plots een punt gezet achter hun relatie omdat ze een nieuwe liefde ontmoet had. Een zware klap voor haar man en een moeilijke scheiding was het gevolg. Aan het Stationsplein kwam het voor de zoveelste keer tot een discussie tussen de twee.

“Zij heeft mij als eerste in het gezicht geslagen. In een reflex heb ik een stamp teruggegeven”, aldus de beklaagde. Eén probleem: op de beelden die gemaakt werden was enkel de stamp te zien. Daardoor werd enkel hij vervolgd. “Scheiden is nooit leuk, maar fysiek geweld kunnen we echt niet tolereren”, aldus het parket, dat een werkstraf van 60 uur vorderde. Uitspraak op 24 september.