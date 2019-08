Man even opgepakt nadat buren een schot horen Tom Vierendeels

22 augustus 2019

13u45 0 Halle Ploegen van de politiezone Zennevallei snelden woensdagavond naar de Octave de Kerckhove D’Exaerdestraat in Buizingen voor een mogelijk gewapende man. Buurtbewoners hoorden en schot en zagen iemand met wapens in zijn tuin lopen. Een man werd gearresteerd, maar nadien weer vrijgelaten.

Buurtbewoners in de straat belden rond 20.40 naar de noodcentrale van de politie met de melding dat ze een schot hadden gehoord en iemand met wapens in zijn tuin zagen lopen. Zonder aarzelen snelden verschillende patrouilles richting het adres in Buizingen. “Er werd een persoon aangetroffen die een nogal verwarde indruk gaf”, verklaart woordvoerder Jeroen Beke Smets van de politiezone Zennevallei. “Binnen werd inderdaad een verzameling wapens aangetroffen die eigendom is van zijn vader en daar ook een vergunning voor heeft. De man werd gearresteerd en meegenomen voor verhoor. Uiteindelijk werd hij rond middernacht opnieuw vrijgelaten nadat hij alles ontkende. Het gaat hier om woord tegen woord en de feiten waarvan de buren melding maakten konden niet bewezen worden. Het is ook niet zeker dat het schot van daar afkomstig was; mogelijk gaat het om een geluid dat van iets anders afkomstig is.” De politie volgt de zaak wel verder op.