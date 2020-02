Man dringt huis binnen en steelt met geweld handtas: 4 jaar cel Wouter Hertogs

24 februari 2020

Halle Een 32-jarige man uit Elsene is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 met uitstel. De man drong binnen in een woning en stal een handtas. Hierbij sloeg hij de bewoner twee maal in het gezicht.

Op 6 september 2019 sloeg de man toe in een woning in de Edingsesteenweg te Halle. Hij had opgemerkt dat de keukendeur openstond en maakte hiervan gebruik om binnen te wandelen. Een oudere vrouw die aan het strijken was greep hij langs achter vast. ze slaagde erin haar man, die in de woonkamer was, te roepen. De indringer greep hierop een handtas die op tafel stond vast en rende naar de voordeur. De man, die de diefstal wilde verhinderen, kreeg een stevige vuistslag. Ook de vrouw werd in zijn vlucht op de grond geduwd. Omdat de voordeur op slot was diende hij zich een weg terug naar de achterdeur te banen. Hierbij gaf hij de man een tweede rake vuistslag. Uiteindelijk kon hij via de parking van de Colruyt vluchten.

Daar trof de politie even later de buit van zijn wilde diefstal aan, net als een rode jas. Deze bleek hij gedragen te hebben bij de feiten. Op de jas troffen de speurders DNA aan. Op deze manier kwam men terecht bij C.S. Uiteindelijk kon hij aangetroffen worden in een hotel in Etterbeek. De man bekende meteen alles; “Ik gebruik cocaïne en crack en was toen onder invloed. Ik herinner me niet alles meer maar wel dat ik een man geslagen heb”, gaf hij toe. Bovendien bleek hij al over een gevuld strafregister te beschikken. Daarom besloot de rechter hem een zwaardere straf dan de gevorderde drie jaar cel te geven. Hij kreeg uiteindelijk 4 jaar cel, waarvan 1 met uitstel.