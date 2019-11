Man door het lint omwille van uitgaansgedrag echtgenote WHW

20 november 2019

17u23 0 Halle Een man uit Halle riskeert 3 maanden cel met uitstel voor partnergeweld. Nadat zijn vrouw voor de zoveelste maal midden in de nacht thuiskwam, ging hij door het lint.

Volgens de beklaagde leidde zijn vrouw een dubbelleven. “Ze ging vaak weg ‘s nachts en kwam dan midden in de nacht terug thuis. En ik zat daar met onze 4 kinderen.” Die opgebouwde frustraties kwamen er op 24 februari allemaal uit. Toen ze in het holst van de nacht thuiskwam greep hij een mes, bedreigde hij haar en sleurde haar bij de haren naar buiten. Bovendien hadden beiden eerder al een vorming tegen intrafamiliaal geweld moeten doorlopen, nadat beiden elkaar in de haren waren gevlogen. “Veel heeft het precies niet geholpen”, aldus het parket, dat als probatievoorwaarde dan maar een nieuwe cursus agressiebeheersing vorderde. Uitspraak op 5 december.