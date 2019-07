Man die van dak gered werd, nu zelf verdacht van brandstichting Onderzoek moet uitwijzen wat er zich zondagnamiddag exact afspeelde in het gebouw Tom Vierendeels

01 juli 2019

18u36 0 Halle Opvallende wending in het dossier van de appartementsbrand van zondagnamiddag in de Basiliekstraat. Een van de bewoners van het gebouw die naar het dak gevlucht was en daar door de brandweer gered werd, wordt nu verdacht van brandstichting. “Maar waarom zou ik dat doen in het gebouw waar ik zelf woon?”, vraagt de man zich af.

René Ceugniez is op nog geen 24 uur van slachtoffer naar verdachte gegaan, maar zelf schreeuwt hij zijn onschuld uit. “Ik was thuis in mijn appartement op de derde verdieping toen er hevig aangebeld werd”, doet René het verhaal. “Toen ik aan het raam ging kijken, zag ik heel wat mensen op straat naar het gebouw kijken en ontdekte ik de rookontwikkeling. In paniek wilde ik naar buiten, maar in de traphal zag ik bijna niks meer door de dichte rook. Uiteraard was ik bang – dat kan je je toch voorstellen? Daarom ben ik via een raam in mijn appartement naar het dak geklommen en bleef daar wachten op het platte dak van het appartementsgebouw naast het onze.”

Tot 19 uur lag ik op de spoedafdeling en daar kreeg ik te horen dat het appartement onbewoonbaar was. Daarom bleef ik overnachten in het ziekenhuis. Maandagmiddag stonden er plots agenten in mijn kamer... Ze kwamen mij arresteren op verdenking van brandstichting. Drie uur lang werd ik op het commissariaat verhoord. Maar waarom zou ik zoiets doen in een gebouw waar ik zelf woon? René Ceugniez

De toegesnelde brandweermannen haalden René met behulp van hun ladderwagen naar beneden. “Daar kreeg ik zuurstof toegediend”, klinkt het. “Naast mij waren ze de hond uit het getroffen appartement aan het reanimeren. Ze hebben hem even mijn zuurstofmaskertje gegeven – bij mij haalde dat toch niet veel meer uit.” De bewoonster van het getroffen appartement was volgens het parket Halle-Vilvoorde niet thuis op het moment van de brand. Zij bracht vervolgens wel haar hond naar de dierenarts.

Vrijgelaten

René werd overgebracht naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook ingeademd had. “Tot 19 uur lag ik op de spoedafdeling en daar kreeg ik te horen dat het appartement onbewoonbaar was”, gaat het verder. “Daarom bleef ik overnachten in het ziekenhuis. Maandagmiddag stonden er plots agenten in mijn kamer... Ze kwamen mij arresteren op verdenking van brandstichting – de handboeien hebben ze mij niet aangedaan. Drie uur lang werd ik op het commissariaat verhoord. Nadat ze contact hadden opgenomen met het parket mocht ik zonder voorwaarden beschikken. Ik kan wel nog opgeroepen worden voor een test met een leugendetector. Er werd ook al een huiszoeking bij mij uitgevoerd en het labo nam foto’s van mijn handen en mijn kapotte broek. Maar in ieder geval: met die brand heb ik niks te maken. Waarom zou ik dat doen als ik er zelf nog aanwezig ben?”

Volledig in shock vertelde ik aan een Franstalige brandweerman uit Tubeke dat in 1985 mijn moeder en de kinderen van 3, 6 en 9 jaar van mijn halfzus omkwamen bij een brand in Lot. Door het taalverschil dacht hij dat mijn vrouw en kind omgekomen waren in een brand. Misschien dachten ze dat ik door een trauma en rare gedachten brand gesticht heb... René Ceugniez

Volgens hem gaat het om een misverstand. “Volledig in shock vertelde ik aan een Franstalige brandweerman uit Tubeke dat in 1985 mijn moeder en de kinderen van 3, 6 en 9 jaar van mijn halfzus omkwamen bij een brand in Lot. Door het taalverschil dacht hij dat mijn vrouw en kind omgekomen waren in een brand. Misschien dachten ze dat ik door een trauma en rare gedachten brand gesticht heb. Ik begrijp dat de politie hun werk moet doen en ze bleven ook enorm vriendelijk tegen mij, maar plezant is het allerminst. Je bent een slachtoffer, maar plots wordt je van zoiets verdacht...”

Speurhond

Het parket Halle-Vilvoorde laat weten dat een branddeskundige zondag ter plaatse kwam voor onderzoek. “Hij zou maandag opnieuw ter plaatse gaan met een branddetectiehond”, luidt het. Vermoedelijk moet die hond speuren naar eventuele brandversnellers. Meer informatie over het onderzoek kan voorlopig nog niet meegedeeld worden.

LEES OOK: Zijn de vier brandstichtingen op tien dagen tijd in Halle en Beersel werk van pyromaan?