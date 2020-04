Exclusief voor abonnees Man die Priscilla dood in pestte ontkent resoluut diefstal 96.000 euro: “Mijn kindjes vragen wanneer ik naar huis kom” Wouter Hertogs

20 april 2020

12u58 16 Halle Anthony B.(24) uit Huizingen, die Anthony B.(24) uit Huizingen, die vorig jaar veroordeeld werd voor het doodpesten van Priscilla Sergeant, vraagt de vrijspraak voor een diefstal van 96.000 euro. De man kreeg eerder bij verstek 4 jaar gevangenisstraf en zit ondertussen in de cel. “Ik neem mijn verantwoordelijkheid, maar hier heb ik niets mee te maken. Ik wil naar huis”, sprak hij.

De man werd op 21 maart gearresteerd en opgesloten in de gevangenis van Sint-Gillis. De arrestatie gebeurde in uitvoering van de onmiddellijke aanhouding die was opgelegd bij zijn veroordeling tot 4 jaar cel voor een diefstal op een kennis van hem. B. tekende verzet aan en nam vanochtend zelf het woord in de rechtbank.

