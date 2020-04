Man die Priscilla de dood in pestte tekent beroep aan tegen straf voor verkeersagressie omdat er ‘slechts’ 5 en 8 maanden gevorderd werden Wouter Hertogs

16u07 0 Halle Anthony B., die Anthony B., die vorig jaar veroordeeld werd voor het doodpesten van Priscilla Sergeant, verschijnt op 18 mei voor het Brusselse hof van beroep. Hij tekende beroep aan tegen een veroordeling tot 18 maanden cel voor twee gevallen van zinloos geweld.

B. zat op 25 juli 2018 als passagier in de Mercedes die een vriend van hem bestuurde. Aan een rood licht op de Ninoofsesteenweg ontspon zich het betere haantjesgedrag tussen de bestuurder van de Mercedes en een motorrijder. B. kon het niet aanzien, stapte uit en ging de motorrijder te lijf. Enkele maanden later een soortgelijk verhaal. Op 16 oktober 2018 zag een vriend van B. zijn ex met een andere man op straat wandelen. Hij stapte op het tweetal af en er vielen al snel harde woorden. B. hield zich aanvankelijk wonderwel afzijdig, maar uiteindelijk kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Hij bemoeide zich toch met de discussie met als gevolg... een stevige afranseling.

“Cursus? Helpt niet bij deze jongen”

Voor de rechter toonde hij ietwat schuldbesef. “Dat was inderdaad stom van mij. Ik was daar beter weggebleven”, sprak hij tegen de rechter. Veel maakte het niet uit. De rechter gaf hem een effectieve celstraf van 18 maanden. De vraag van zijn advocate om een straf met uitstel op te leggen, met als voorwaarde het volgen van een cursus agressiebeheersing, werd genadeloos van tafel geschoven. “Het is een illusie te denken dat B. vooruitgang zou boeken door het volgen van die cursus, of dat de maatschappij hierdoor beschermd zou worden. Meneer B. begrijpt niet hoe men zich als een normaal persoon gedraagt. De enige manier waarop de samenleving beschermd wordt is een effectieve celstraf”, haalde de rechter uit.

Op 15 september nieuw dossier voor rechtbank

Omdat het parket voor de twee geweldsmisdrijven ‘slechts’ 5 en 8 maanden cel had gevorderd besloot hij in beroep te gaan. Op 18 mei wordt de zaak ingeleid. Vermoedelijk zal ze pas eind 2020 of begin 2021 gepleit worden. Op 15 september wacht hem voor de correctionele rechtbank nog een volgend dossier. Dan wordt hij vervolgd voor enkele inbraken en een uit de hand gelopen burenruzie. Vorige week werd zijn verzet behandeld tegen een veroordeling tot 4 jaar cel. Deze liep hij op omdat hij 96.000 euro zou gestolen hebben van een gehandicapte kennis. Of hij in dat dossier wegkomt zonder straf, weten we op 4 mei.