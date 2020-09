Man die echtgenote verstikte en zelfmoord wilde plegen doorverwezen naar hof van assisen Wouter Hertogs

15 september 2020

16u31 2 Halle Dirk W. (49), die twee jaar geleden zijn vrouw doodde en nadien zelfmoord probeerde plegen, is door de Brusselse raadkamer doorverwezen naar het hof van assisen voor doodslag. Nu zal de Kamer van Inbeschuldigingstelling zich moeten buigen over het dossier, maar dit lijkt een formaliteit.

Op 31 juli 2018 bracht de veertiger zijn echtgenote Patricia Gaillet (63) om het leven.. Nadat hij haar verstikte in hun appartement op de derde verdieping in de Mouvauxstraat sprong hij zelf uit het raam. Als bij wonder overleefde hij zijn zelfmoordpoging, maar hij raakte wel zwaargewond. W. was nooit in levensgevaar, maar liep wel verwondingen op waardoor hij een tijdje in een kunstmatige coma werd gehouden. Het koppel werkte bij Bpost, maar Dirk W. verhuisde naar een binnendienst. Hij vertrouwde een buurvrouw onlangs nog toe dat hij depressief werd door zijn werksituatie. Zelf had hij ook al een poosje niet meer gewerkt door medische problemen. Ten einde raad zou hij overgegaan zijn tot de wanhoopsdaad.



“Opgelucht”



De man zit nog steeds in voorhechtenis. De raadkamer verwees het dossier nu door naar het hof van assisen. De Kamer van Inbeschuldigingstelling zal zich nog over het dossier buigen en beslissen of ze de doorverwijzing bevestigt. Dit zou een formaliteit moeten zijn waardoor de zaak volgend jaar voor een jury zal behandeld worden. “Het onderzoek heeft veel tijd in beslag genomen. Mijn cliënt is opgelucht dat alles nu is afgerond en dat hij zich binnen afzienbare tijd zal kunnen verantwoorden voor het hof van assisen voor wat hij gedaan heeft”, aldus zijn advocaat Wouter Smet.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.