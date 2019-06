Man betrapt op rijden tijdens rijverbod en krijgt opnieuw een rijverbod Tom Vierendeels

07 juni 2019

12u11 0 Halle Een 64-jarige man moet zijn rijbewijs nog eens 6 maand inleveren nadat hij tijdens een vorig rijverbod achter het stuur kroop. Bovendien moet hij een boete van 4.000 euro betalen, wel met de helft uitstel.

De overtreding werd volgens de procureur tijdens het lezen van de vordering vastgesteld op 10 december 2018. “Maar dat klopt niet”, pleitte de advocaat. “Het was een agent die meende hem in Halle achter het stuur gezien te hebben op 20 november. De agent stelde geen proces-verbaal op en liet mijn cliënt ook niet stoppen voor een controle. Pas na verloop van tijd, op 10 december, stelde de agent een proces-verbaal op en nam hij contact op met het parket. Die beslisten toen om zijn wagen te voorzien van een wielklem.” De advocaat gaf ook nog mee dat zijn cliënt op 31 december gestopt is als zelfstandig garagist, waar hij af en toe ook met wagens naar de keuring diende te gaan. Hij is nu aan de slag bij een carrosseriebedrijf en gaat werken met de bus.

De rechter sprak een boete uit van 4.000 euro, maar wel met de helft uitstel. Daarnaast moet de man zijn rijbewijs nog eens zes maanden inleveren.