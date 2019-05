Man betaalt boete van 350 euro niet voor verboden wapenbezit...en komt toch nog weg zonder straf WHW

28 mei 2019

15u02 0 Halle Een twintiger uit Halle is goed weggekomen voor de Brusselse strafrechter. Het parket had een boete van 3200 euro gevorderd nadat hij negen zogenaamde ‘cardsharps’ had gekocht. De rechter vond dat de opschorting volstond.

Steeds meer mensen schaffen zich een zogenaamde cardsharp aan. Dat is een soort plastic bankkaart die met enkele vouwbewegingen omgevormd kan worden tot een mes. In België is het echter een verboden wapen. Een twintiger uit Halle had echter via het internet negen exemplaren gekocht. “Op de site stond dat het legaal was”, aldus de verdediging. “Hij had er dus echt geen kwade bedoelingen mee. Bovendien was het zo goedkoop dat hij er evengoed negen kon kopen.”

Toen de politie een huiszoeking deed in een drugsdossier, troffen ze de cardsharps aan. Zij wisten wél dat het om een verboden wapen ging en namen de negen stuks in beslag. De man kreeg een minnelijke schikking toegestuurd van 350 euro, maar betaalde ze niet. Omdat de rechter hem schuldig achtte maar een straf overdreven vond komt hij er zeer goed vanaf.