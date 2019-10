Man (44) uit Lessen overleden na zwaar ongeval op A8 in Halle Bart Kerckhoven

29 oktober 2019

13u48 0

Een 44-jarige man uit Lessen is dinsdagochtend in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen nadat hij maandagnacht betrokken raakte bij een zwaar verkeersongeval op de A8 in Halle. Omstreeks middernacht botsten er twee wagens om een nog onbekende reden op de snelweg. De brandweer van de zone Vlaams-Brabant West moest ter plaatse komen om de bestuurder van één van de auto’s te bevrijden uit het wrak. In de andere wagen raakten de bestuurder en de passagier licht gewond. Alle betrokkenen werden overgebracht naar het ziekenhuis laar de 44-jarige man Uit Lessen verkeerde toen al in levensgevaar en overleed uiteindelijk dinsdagochtend in het ziekenhuis.