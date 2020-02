Mama Baas komt naar Halle: workshops en verwennerij op MOM-event Bart Kerckhoven

29 februari 2020

14u00 0

Mama Baas, de populaire online community voor ouders met jonge kinderen, komt naar Dreambaby in Halle. Deze maand vindt in de winkel een MOM-event plaats met workshops en verwennerij. Iedereen is welkom op vrijdag 13 maart vanaf 17 uur tot 21 in de winkel langs de Edingensesteenweg Er zijn onder andere workshops ‘Eerste Hulp Bij Kleine Kinderen’ en ‘Draagtechnieken’ maar ook een lezing over de slaap van baby’s en doorlopend kan je er een stand vinden van Mama Baas en van babyslaapcoach Lise Dullaerts. Inschrijven kan via deze link.