Machinekamer van schip loopt onder: brandweer en Civiele Bescherming moeten 400.000 liter water wegpompen Tom Vierendeels

30 juni 2020

12u20 36

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Halle Een Nederlandse boot is dinsdagochtend in de problemen geraakt op het kanaal Brussel-Charleroi in Halle. Bij het oppompen van ballast om een brug onder te geraken liep er water in de machinekamer. Er rukte groot materiaal aan van de brandweer en de Civiele Bescherming om het water weg te pompen.

De schipper alarmeerde dinsdagochtend rond 10 uur de hulpdiensten toen hij vaststelde dat er zich een probleem met de boot had voorgedaan. De man voer in de richting van Charleroi en was net de sluis aan de Fons Vandemaelestraat gepasseerd. De kapitein meerde vervolgens aan langs de Graankaai ter hoogte van Molens Dedobbeleer. “Vanaf de sluis begon de bemanning water in het ruim te pompen om de boot te doen dalen om onder de Bospoortbrug te kunnen geraken”, verduidelijkt brandweerofficier Willy Vanderstraeten van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. “Maar er moet zich een lek situeren tussen het ruim en de machinekamer die zich aan de voorkant van het schip bevindt.”

Vervuiling

Hierdoor viel de elektriciteit op de boot uit en kon de ballast niet meer op eigen houtje terug in het kanaal gepompt worden. Bovendien is het water in de machinekamer vermoedelijk sterk vervuild met olie, wat dus ook niet zomaar naar buiten gepompt mocht worden. De brandweerzone liet een zware debietpomp uit de post van Zaventem uitrukken. Die kwam rond het middaguur ter plaatse. “Het water uit het ruim kunnen we zelf wegpompen, maar het vervuilde water moet dus opgevangen worden”, vervolgt Vanderstraeten. “Daarom kwam de Civiele Bescherming met een speciale tank ter plaatse om dit goedje op te pompen.” Die ploeg arriveerde rond 12.30 uur.

Onderschatting

Volgens de bemanning van het schip ging het om enkele honderden liters water in de machinekamer en stond het water zo’n 75 centimeter hoog. Dat bleek uiteindelijk een enorm onderschatting, waardoor de tank van 8.000 liter na een uurtje pompen gevuld was. Hierdoor diende nog een andere tankwagen vanuit Brasschaat uit te rukken om de rest van het water uit de machinekamer te pompen.

Urenlang werk

Intussen was de brandweer ook gestart met het overpompen van de 400.000 liter water uit het ruim. Om te voorkomen dat het vervuilde water uit de machinekamer opnieuw in het ruim zou lopen werd een dam aangelegd. Om 14 uur was men nog altijd volop bezig met pompen waardoor het incident pas in de vooravond volledig afgehandeld kon worden. De scheepvaartpolitie kwam eveneens ter plaatse voor de nodige vaststellingen en om erop toe te zien dat alles volgens de regels verliep om vervuiling in het kanaal te voorkomen. De bemanning zal alles moeten laten controleren en herstellen voor er opnieuw verder gevaren kan worden.