Maandelijkse rommelmarkt in Halle vindt na vijf maanden opnieuw plaats Bart Kerckhoven

13 juli 2020

15u33 0 Halle De maandelijkse rommelmarkt in Halle vindt voor het eerst sinds februari opnieuw plaats. De organisatoren schrapten de voorbije editie door de coronacrisis.

“We kunnen weer starten met onze maandelijkse rommelmarkt”, laat Ronny Guillaume weten van het rommelmarktcomité . “We starten heel voorzichtig en onder bepaalde voorwaarden. Zo zijn de plaatsen beperkt en is inschrijven verplicht. Standen zijn niet groter dan vier meter. Standhouders zijn verplicht een mondmasker te dragen en voor bezoekers is het aangewezen.” De rommelmarkt vindt plaats op het Possozplein. Daar is plaats voor ongeveer honderd standhouders. Inschrijven kan enkel via ronnydefacteur@gmail.com. Wie niet ingeschreven is, zal geen standje kunnen opzetten. De bezoekers zijn welkom vanaf 8 uur. Meer info op www.rommelmarkthalle.weebly.com.