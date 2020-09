Lorenzo Staelens genoot van futsaltopper tussen Halle-Gooik en Charleroi Erik Vandeweyer

13 september 2020

19u16 0 Futsal-voetbal De futsalcompetitie in eerste nationale startte dit weekend met een heuse topper tussen Halle-Gooik en Charleroi. Het duel eindigde op een verdiende 3-2 zege voor de Hallenaren. Lorenzo Staelens gaf de aftrap. De ex-Rode Duivel genoot van het spektakel en is fan van de sport.

Als eregast mocht Lorenzo Staelens de aftrap geven van de kraker tussen Halle-Gooik en Charleroi. In welke mate heeft de ex-speler van Club Brugge en Anderlecht binding met het zaalvoetbal? “Ik ga niet beweren dat ik een kenner van het eerste uur ben van het futsal, maar ik weet toch waarover het gaat. Weinig mensen weten dat ik na mijn voetbalcarrière nog één jaar minivoetbal heb gespeeld bij Sint-Martens-Latem. Die sport is uiteraard gelijkaardig, maar tegelijk zijn er toch ook behoorlijke verschillen. In het futsal wordt veel meer toegelaten door de scheidsrechters. Futsal is zeer tactisch. Je zag duidelijk het verschil in manier van spelen. Als trainer boeit me dat. Halle-Gooik koos voor de combinatie, terwijl Charleroi opteerde voor de individuele actie. In dit duel had Halle-Gooik duidelijk het voordeel.”

Jacky Munaron

Als speler heeft Lorenzo Staelens ook een aantal keren ‘mogen’ zaalvoetballen. “Zonder toelating van Brugge of Anderlecht mocht ik uiteraard niet in zaal aantreden. Met Brugge heb ik wel enkele keren in de winterperiode meegestreden in een tornooi van eersteklassers. In Gent mochten we de boarding gebruiken. In Moorsele speelden we ooit in een manege. Dat was wel behoorlijk zwaar, omdat we in het mulle zand moesten lopen. Telkens kwam het evenement op televisie. Dat doet er me trouwens aan denken dat ik na mijn actieve profloopbaan nog even aan beachsoccer heb gedaan. Ook leuk! Later volgde ik het futsal, omdat ik steeds bevriend ben gebleven met Jacky Munaron. Hij was meerdere jaren keepertrainer bij Halle-Gooik.”

Nieuwe wegen

In welke mate heeft Lorenzo Staelens nog banden met het profvoetbal? “Momenteel niet. Lokeren was mijn laatste opdracht en iedereen weet hoe dat avontuur is afgelopen. Ik ben aan de slag gegaan bij Carobel. Het bouwbedrijf nam me aan als vertegenwoordiger voor West-Vlaanderen. De firma sponsort ook Halle-Gooik en Anderlecht. Op die manier is er toch nog een band. Profclubs mogen me steeds bellen met een voorstel, maar ik zal zeker niet op alles ingaan. Ik heb momenteel een leuke job en die wil ik niet zomaar op het spel zetten.”