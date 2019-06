Lokale topgroep trapt maandag tweeëntwintigste editie van Stroppenconcerten af Bart Kerckhoven

Maandagavond start een nieuwe reeks Stroppenconcerten in Halle. Lobstar bijt de spits af. De groep, met onder andere bandleden uit Sint-Pieters-Leeuw, heeft de voorbije jaren heel wat aan populariteit gewonnen. “Wereldberoemd in het Pajottenland”, aldus Frank Vannerom van organisator Halle Events. “Ze brengen ons warm rockende zuiderse covernummers met bakken sfeer en zomerse ambiance. Dat van dat wereldberoemd mag je trouwens letterlijk nemen, want deze heren stonden zomaar eventjes in de finale van Het Emergenza Festival, ’s werelds grootste muziekfestival voor opkomende bands.” Vanaf maandag 1 juli tot en met 19 augustus treden op de Stroppenweide elke maandag artiesten op. Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis maar er wordt wel gevraagd om dranken aan te kopen aan de bar. Meer info op www.stroppenconcerten.be.