Lokale en federale politie organiseren grote controleacties tegen inbrekers en andere criminelen Tom Vierendeels

24 december 2019

15u48 0 Halle De lokale en federale politie hielden samen een grote actie tegen woninginbraken in het arrondissement Halle-Vilvoorde, een zogenaamde FIPA-actie. Twee personen werden op heterdaad betrapt bij een fietsdiefstal. Twee andere personen werden aangehouden met een aanzienlijke hoeveelheid verdovende middelen en cash bij zich.

De actie waarvan de federale politie nu de resultaten bekend maakt ging vrijdag tussen 15 en 23 uur door in het arrondissement Halle-Vilvoorde. In totaal werden 231 wagens en 291 personen gecontroleerd. Met een mobiele ANPR-camera werden bovendien 37.498 nummerplaten gecontroleerd. Naast patrouilles werden ook verschillende controleposten opgezet aan de belangrijkste verbindingswegen en aan de op- en afritten van autosnelwegen. Twee minderjarigen werden op heterdaad betrapt en opgepakt voor fietsdiefstal. Twee andere personen werden aangehouden met een aanzienlijke hoeveelheid verdovende middelen en geld in hun bezit. Eén persoon werd bestuurlijk aangehouden wegens het verstoren van de openbare orde. Er werden 4 rijbewijzen ingetrokken voor rijden onder invloed van alcohol.

Negen politiezones

In totaal namen negen lokale politiediensten deel aan de actie, samen met de Luchtvaartpolitie van de nationale luchthaven in Zaventem. De federale politie verleende ook bijstand met een helikopter en de Federale Gerechtelijke Politie (FGP). De actie was in de eerste plaats gericht tegen woninginbraken, homejackings en rondtrekkende dadergroepen. Daarnaast richtte de actie zich ook op verkeers- en andere criminaliteit in het algemeen en was er verhoogde aandacht voor mensensmokkel en illegale transmigratie. Dat laatste in het bijzonder in de buurt van de snelwegparkings.

Full Integrated Police Action

“Als gordel rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt het arrondissement Halle-Vilvoorde geconfronteerd met verschillende criminaliteitsvormen met een zware impact voor de bevolking, waaronder woninginbraken”, legt de federale politie uit. “Inbraken in woningen en in andere gebouwen maken deel uit van de fenomenen die volgens de bestaande zonale veiligheidsplannen (ZVP) en het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) prioritair door de politiediensten moeten worden aangepakt.”

“Deze fenomenen worden daarom niet enkel aangepakt op lokaal en regionaal niveau, maar ook op het arrondissementele niveau, door het organiseren van grootschalige acties op de verkeersassen waarop rondtrekkende daders zich voortbewegen”, gaat het verder. “Bij een zogenaamde ‘FIPA-actie’ (Full Integrated Police Action) worden middelen en personeel van de Lokale Politie en van de verschillende diensten van de Federale Politie gezamenlijk en geïntegreerd ingezet. Dergelijke acties hebben een sterk ontradend effect naar potentiële daders toe, en dragen bij tot een verhoging van het veiligheidsgevoel van de bevolking.”