Literair feest Fluisterzinnen gaat door via video-podcast Amber Gys

16 mei 2020

08u00 0 Halle Omwille van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus kan het literair evenement Fluisterzinnen van CC ‘t Vondel en De Bib niet doorgaan. Als alternatief biedt de stad Halle vanaf 17 mei om 14 uur een gratis video-podcast aan met dezelfde gasten als het live-event.

De afgelopen maanden was het stiller dan ooit door de lege straten en gesloten restaurants. Het coronavirus zorgde voor onrust, maar ook voor stilte op straat. “Fluisterzinnen is een literair feest over de stilte in al haar opzichten zodat we tijdens deze periode plaats kunnen maken voor geluid, tekst en beeld die de mensen - zo hopen we - sprakeloos maken”, klinkt het bij de organisatie. Psychiater Dirk De Wachter en dichters Maarten Inghels en Maud Vanhauwaert verzorgen de tekst. De muziek is van David Poltrock en Wide Vercnocke tekent live mee. “Ieder van hen geeft, elk vanuit hun eigen invalshoek een geluid aan de stilte.”

De podcast is vanaf zondag 17 mei om 14 uur beschikbaar via de Facebookpagina’s van de bib en CC ‘t Vondel