Lisette Defreyn (82) overleden: Samen met haar man serveerde ze duizenden bedevaarders jenever en ander lekkers tijdens Sint-Veroonmars Bart Kerckhoven

13 augustus 2019

08u52 0

In woonzorgcentrum Mater Dei in Heikruis is Lisette Defreyn op 82-jarige leeftijd overleden. Lisette was actief in verschillende Lembeekse verenigingen en gekend bij duizenden bedevaarders die tijdens de Sint-Veroonmars op Paasmaandag halt hielden aan het kapelletje aan Maasdal en Veugeleer. Samen met haar man Gustaaf serveerde ze veertig jaar lang jenevertjes en ander lekkers aan de bedevaarders wanneer de kas van Sint-Veroon er stopte en er gebeden werd. Ook de soldaten van Soldatenclub Congo trakteerde ze elk jaar tijdens de reveille op lekkere escargots. Voor Lisette was Paasmaandag dan ook nog meer dan voor een andere Lembekenaar een hoogdag. Ze woonde intussen drie jaar in Mater Dei en overleed voorbije vrijdag aan een slepende ziekte.