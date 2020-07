Leuven verplicht mondmasker op markt, Halle vindt dat niet nodig: “Veiligheid door gezond verstand” Bart Kerckhoven

03 juli 2020

14u34 7 Halle In Leuven is het voortaan verplicht om een mondmasker te dragen op de markt. In Halle zijn ze niet van plan om dat voorbeeld te volgen. De stad schroefde nog maar pas de coronamaatregelen terug op de markten. “We pasten een hele tijd strikt de regels toe”, zegt schepen van Lokale Economie Johan Servé (Sp.a). “Maar ook zonder afgesloten parcours kan iedereen veilig boodschappen doen als we allemaal ons gezond verstand gebruiken.”

Toen eind mei opnieuw de eerste markten na de uitbraak van het coronavirus werden georganiseerd, paste Halle meteen de regels strikt toe. De kramen werden op grotere afstanden van elkaar opgesteld, er werd een parcours uitgestippeld in een afgesloten zone en er was slechts één in- en uitgang aan het Possozplein. “Andere gemeentebesturen kwamen hier kijken hoe we dat organiseerden”, vertelt schepen van Lokale Economie Johan Servé. “Maar sinds twee weken zijn we afgestapt van het afgesloten parcours. De provinciegouverneur vroeg de gemeenten en steden om advies over hoe zij al die maatregelen zagen. Nadien volgden van hem een bericht dat hij duidelijk vaststelde dat er amper besturen te vinden waren voor die strikte organisatie. Dat advies ging hij mee nemen naar het nationaal overleg. Intussen hoorden we van de marktkramers zelf dat er ook elders geen afgesloten parcours meer waren op markten. We hebben dan beslist om ook hier de maatregelen terug te schroeven.”

Kniptang

In de praktijk zijn de hekkens dus verdwenen en worden de bezoekers niet meer geteld. “Maar andere regels blijven wel van toepassing”, benadrukt Servé. “De kramen blijven op grotere afstand van elkaar opgesteld en de marktkramers en hun personeel moeten mondmaskers dragen. Voor de bezoekers wordt dat geen verplichting maar het blijft aangeraden. We vragen vooral om het gezond verstand te gebruiken.”

We merkten ook dat er kritiek was van de bezoekers. Er waren zelfs klanten die een kniptang meenamen om de binders tussen de hekken los te knippen omdat ze het niet zagen zitten om naar de ingang te stappen Schepen van Lokale Economie Johan Servé

Het afgesloten parcours opheffen leverde nog enkele andere voordelen op. “Er kroop natuurlijk wel wat werk in”, zegt Servé. “Alleen voor het opbouwen en het afbreken moesten we elke keer vier stadsarbeiders optrommelen die telkens twee uur aan het werk waren. En dan stond er dus ook nog personeel op post aan de ingang. Die kost is zeker te verantwoorden als het gaat om de volksgezondheid maar de markt kan ook zonder die extra maatregelen veilig plaatsvinden. We merkten ook dat er kritiek was van de bezoekers. Er waren zelfs klanten die een kniptang mee namen om de binders tussen de hekken los te knippen omdat ze het niet zagen zitten om naar de ingang te stappen.”

Gemeenteraadslid Wim Demuylder (N-VA) stelde op de voorbije gemeenteraad nog vragen over het afgesloten parcours dat werd uitgedokterd. De schepen gaf toen mee dat er in één keer maximum 280 mensen toegelaten werden. “Dat aantal werd telkens gehaald”, aldus Servé. “De topdag was toen donderdag 21 mei. Het was toen een feestdag en we telden ruim drieduizend bezoekers. De reden dat de enige in- en uitgang zich situeerde aan het Possozplein was omdat voor de hulpdiensten dit de enige toegangsweg was naar de Grote Markt voor het zwaar vervoer. Als er dan iets zou gebeuren, kon ons personeel dat daar dan toch stond meteen de weg vrij maken. Een nooduitgang op het parcours was dan voorzien aan de kant van de Slingerweg.”