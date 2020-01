Lentl (18) wil dieren in geteisterd Australië helpen: “Maak zoveel mogelijk mandjes om al die weesjes op te vangen” Bart Kerckhoven

13 januari 2020

17u01 0 Halle Het dierenleed dat veroorzaakt wordt door de bosbranden in Australië laat ook Lentl Vanhouche (18) uit Lembeek niet koud. Daarom lanceerde ze via sociale media een oproep om zoveel mogelijk gebreide, gehaakte of genaaide mandjes op te sturen naar Australië. En zelfs de blokperiode houdt haar niet tegen om ook een steentje bij te dragen.

Zo sluit ze zich aan bij de Facebook-groep Team Belgium for Australia. “De beelden die we te zien krijgen zijn schokkend maar in de plaats van het alleen maar jammer te vinden kunnen we zelf ook iets doen”, zegt Lentl. “Daarom hoop ik dat zoveel mogelijk mensen mandjes maken om de dieren te helpen.” Lentl werkt als jobstudente in de Tom & Co in Halle en daar werken de uitbaters al mee. “Ik mocht er een doos zetten waar mensen hun mandjes kunnen doneren”, legt ze uit. “Ik ga ze dan nadien ophalen en bij de organisatie afgeven die alles zal opsturen naar Australië. Ik weet dat niet iedereen geld wil doneren maar zo kan wie dat wil toch een steentje bijdragen.”

Lentl zit in volle blok want ze zit in het eerste jaar Rechten op de universiteit en dus heeft ze zelf weinig tijd om te haken, te naaien of te breien. “Maar dat is geen excuus”, zegt ze. “Ik ben dan maar met een inzamelactie van washandjes en dekentjes begonnen. Ook daar zijn de dieren in Australië mee geholpen.” Intussen stromen de reacties al binnen. “Ik ben blij dat er veel mensen meeleven. Er is zelfs al een breiclub die reageerde om met de leden samen mandjes te breien. Ondanks alle miserie is het fantastisch dat er zoveel mensen toch om die dieren geven.”

Lentl raadt wel aan om even de instructies door te nemen op de website van Team Belgium for Australia. Daar staat welke wol gebruikt kan worden en kunnen ook de patronen gedownload worden. De actie loopt tot 24 januari. Alle info is op deze website te vinden.