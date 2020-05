Lembeik Bauve lonkt naar het buitenland met Engelstalige single Bart Kerckhoven

18 mei 2020

Dat de mannen van Lembeik Bauve kunnen ‘rock ’n rollen’ in het Lembeekse dialect weten ze intussen tot ver buiten het dorp. Maar Jan Neef, Edwin Vandermeeren, en Willy en Hugo Hernie gaan nu de internationale toer op en brengen een Engelstalige versie uit van ‘Rock ’n Roll Op Ze Lembeiks’. “De Engelse tekst van ‘Rock’n Roll, You Country Boys’ is geschreven door Alan Ward, de frontman van Elton Motello, een legendarische Engelse punkgroep”, legt Jan Neef uit. “De rockende gitaren van Burt Blanca met een aangepaste kopersectie geven de song een echt ‘Blues Brothers’ en rock’n rollgevoel.” Voor de gelegenheid werden er ook nieuwe beelden door de oorspronkelijke videoclip gemixt. Swingen doet het alvast als vanouds bij Lembeik Bauve, dat voor deze single koos voor de internationaal beter klinkende naam ‘LmB4’.