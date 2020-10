Lembeek Leeft annuleert kermis tijdens jaarmarktweekend: “Dit is een noodscenario” Bart Kerckhoven

13 oktober 2020

18u20 12 Halle Lembeek Leeft, de organisatie achter de jaarmarkt, annuleert de kermis die het nog wou laten doorgaan dit weekend. door de coronacrisis, maar omdat het aantal besmettingen blijft stijgen, is ook beslist de kermis te annuleren. Lembeek Leeft, de organisatie achter de jaarmarkt, annuleert de kermis die het nog wou laten doorgaan dit weekend. De jaarmarkt zelf was eerder al afgelast

“Dit is een noodscenario”, laat de organisatie weten. “De laatste week zijn er in Groot-Halle tachtig positieve gevallen geteld op vierhonderd testen. Als vereniging zouden we niet graag verantwoordelijk zijn voor een eventuele uitbraak van het virus op de kermis. Het is met spijt in het hart dat we jullie dit moeten meedelen, maar hopelijk zal het volgend jaar beter zijn.”

Eerder werd ook al de kermis tijdens de paasfeesten in Lembeek geschrapt toen de Sint-Veroonmars op Paasmaandag geannuleerd werd. Dit jaar zal er in de Lembeekse deelgemeente dan ook geen enkele kermis plaatsgevonden hebben. In maart werd ook de Carnavalfoor in Halle afgelast bij de start van de coronacrisis, maar er vond in september wel een mini-kermis plaats in de stad.