Lembeek Beach maakt line-up zaterdag bekend tijdens exclusieve Boat Party op Kanaal Brussel-Charleroi Bart Kerckhoven

07 juni 2019

08u56 0 Halle De line-up van het festival Lembeek Beach, dat plaats vindt in augustus, wordt zaterdag onthuld tijdens een exclusieve Boat Party op het Kanaal Brussel-Charleroi.

Een select groepje feestvierders stapt zaterdagmiddag op de boot aan het Sas van Lembeek en mag vanaf 12 uur tot 20 uur uit de bol gaan op de muziek van dj’s als The Ernest, Nervou5 en Leitmotiv. Om het helemaal ‘classy’ te maken wordt er pasta en drank geserveerd met de hulp van La Botega en Eldolicious. Onderweg naar Ronquières wordt in één adem de volledige line-up van het festival bekendgemaakt. Wie nog mee wil op het exclusieve feestje moeten we teleurstellen… Alle kaarten voor de Boat Party zijn intussen de deur uit.

Maar iedereen kan natuurlijk wel mee feesten tijdens Lembeek Beach zelf dat dit jaar plaats vindt op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 augustus. Tijdens de achtste editie op het Stationsplein in Lembeek wordt er voor het eerst een‘ ‘after work’ georganiseerd, is er een Beach Party maar ook een Beach Work Out, Beach Petanque en Beach Volley-tornooien en zelfs een Beach Lounge. Voor wie het nog niet doorheeft… Lembeek zal dat weekend even aan de Kust liggen dankzij tonnen zand en een feestje dat drie dagen duurt.