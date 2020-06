Exclusief voor abonnees LEKKER LOKAAL Takeaway bij De Kaai: op restaurant in eigen huis Bart Kerckhoven

03 juni 2020

12u00 0 Halle Met wat geluk kunnen we volgende week gewoon opnieuw op restaurant. Om dat te vieren halen we af in De Kaai in Halle. Het mag eens wat meer kosten want het zijn lange coronaweken geweest zonder al die verwennerij op restaurant. Wij waren vooral benieuwd of de verse zalmtartaar en de kibbeling de rit naar huis wel zouden overleven.

Chef-kok Christian Devreker kookt nog maar zes maanden in zijn huidige keuken. Tot eind vorig jaar serveerde zijn vrouw Els de gerechten van haar man in een pand op de Suikerkaai. De verhuis naar de overkant van het kanaal in Halle moest een nieuw begin zijn. Het restaurant werd aangevuld met een gastenverblijf. Devreker dacht er toen al aan om op traiteur en afhaaleten in te zetten en door de voorbije coronacrisis kregen die uitdagingen sneller vorm.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen