Leerlingen GO! Technisch Atheneum besmet met corona: klassen twee weken in quarantaine Bart Kerckhoven

17 september 2020

12u38 0 Halle De leerlingen van enkele klassen van het GO! Technisch Atheneum in Halle zitten in quarantaine nadat er twee leerlingen besmet raakten met het coronavirus.

De twee besmettingen hebben niets met elkaar te maken en het virus werd ook niet op school doorgegeven. Het gaat om een leerling van het eerste en een leerling van het zesde jaar. “De jongeren in de bewuste klassen blijven twee weken thuis”, legt directrice Maggy Vankeerberghen van het GO! Technisch Atheneum uit. “Maar ook de klassen waarvan leerlingen les volgden met de bewuste groepen gaan even in quarantaine. Ze volgen thuisonderwijs en worden nu getest. De eerste resultaten zijn voorlopig negatief.”

De school valt bij een coronabesmetting terug op een draaiboek, waardoor paniek nergens voor nodig is. “Er zijn al in heel wat Halse scholen besmettingen vastgesteld”, zegt Vankeerberghen. “We wisten dat er ook in onze school een besmetting zou opduiken. De leerlingen die thuis les volgen krijgen nu eerst vooral theorie voorgeschoteld en de praktijk kunnen ze dan later op school inhalen. We weten dat we dit schooljaar zeker flexibel zullen moeten werken. Daar wordt zeker rekening mee gehouden.”