Leerlingen Don Bosco draaien voltijds mee in zorgsector en supermarkten Bart Kerckhoven

16 maart 2020

14u09 43 Halle De leerlingen van het Centrum Leren en Werken Don Bosco Halle zitten niet thuis omdat hun school gesloten is. De jongeren die leren en werken combineren draaien nu vijf dagen mee op de werkvloer. Zowel in de zorgsector als in de logistieke sector springen ze nu bij.

“Waar de scholen die een voltijds programma hebben alle lessen en stages schrappen, draaien de leerlingen die een duaal traject volgen vanaf deze week vijf dagen mee op de werkvloer”, laat directrice Hilde Jamaels weten van het Centrum Leren en Werken Don Bosco in Halle. “Voor sommige sectoren is dit een geschenk uit de hemel, denk maar aan de zorgsector en de kinderopvang. Doordat de lessen wegvallen, krijgen de leerlingen nu 5 dagen per week opleiding in de onderneming. Dit betekent dat ze nu extra ervaring kunnen opdoen op de werkvloer én hun vaste collega’s meer ondersteuning kunnen bieden.”

Deze maatregel geldt voor alle duale richtingen. En vooral de leerlingen van Duaal Logistiek worden door de werknemers in de sector met open armen verwelkomd want zij zorgen er nu meer voor dat er geen lege rekken in de supermarkt zijn.