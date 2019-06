Leerlingen De Klimop ontvangen oorkonde van oudstrijdersvereniging Bart Kerckhoven

24 juni 2019

De Vaderlandslievende Verenigingen van Halle en Lembeek overhandigden aan de kinderen van het zesde leerjaar van de basisschool De Klimop een oorkonde. Gedurende het schooljaar bezochten ze monumenten, het kerkhof van Lembeek, maakte ze een wandeling door de Lembeekse straten en bezochtend ze een tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog waar ze bijleerden over de gruwel die zich meer dan honderd jaar geleden afspeelde in hun dorp. De oorkonde van het peterschap van de monumenten was de apotheose van hun project.