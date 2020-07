Leerkrachten Kunstacademie Halle trekken opnieuw naar scholen voor Kunstkuur Bart Kerckhoven

02 juli 2020

14u57 0 Halle Volgend schooljaar trekken de leerkrachten van de Kunstacademie Halle opnieuw naar enkele Halse scholen om er lessen woord, dans en muziek te geven in het kader van het project Kunstkuur.

Kunstkuur werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd. Het GO! Technisch Atheneum en buurtschool De Winde waren de eerste scholen die meewerkten. Dit schooljaar doen ook GO! De Klim-Op en de lagere school van het Heilig Hart&College aan de Halleweg mee. “Dit schooljaar startte de Kunstacademie al een samenwerking met het GO! Technisch Atheneum voor de eerste graad van het secundair onderwijs en met basisschool De Winde”, zegt schepen van Onderwijs Dieuwertje Poté (CD&V). “In beide scholen werden wekelijks zeven lesuren ondersteuning geboden door een kunstleerkracht voor de disciplines muziek, woord en dans. Het is een leerrijk traject geweest, soms met vallen en opstaan, maar de betrokken onderwijsinstellingen en leerkrachten blikken zeer tevreden terug. Deze projecten worden ook de volgende twee schooljaren voortgezet.”

Intussen kreeg de Kunstacademie dus ook groen licht van de Vlaamse overheid en de gemeenteraad voor een gelijkaardig samenwerkingsverband met basisscholen GO! De Klim-op en het Heilig-Hart & College Halleweg. In de Klim-op zal de Kunstacademie ondersteunen op het vlak van muziek en woord. In het Heilig-Hart & College zullen voornamelijk de muzieklessen begeleid worden. Ook deze samenwerking geldt voor een periode van 3 jaar.