Leerbuddies helpen schoolkinderen tijdens zomervakantie met inhalen van leerstof Bart Kerckhoven

05 juni 2020

15u36 0 Halle De stad Halle gaat op zoek naar leerbuddies die tijdens de zomervakantie kinderen helpen met het inhalen van hun leerstof die ze door de coronacrisis niet konden verwerken.

De voorbije maanden sloten de scholen de deuren en werd er op afstand les gegeven door de coronacrisis. “Er is een groep van kinderen in onze stad die hierdoor een leerachterstand opgelopen heeft”, zegt schepen van Onderwijs Dieuwertje Poté (CD&V). “We vinden het als stad belangrijk om hen te helpen en ervoor te zorgen dat ze zo snel mogelijk weer op het juiste spoor zitten.” Daarom werd het project van de leerbuddies bedacht. “De leerbuddies zetten zich vrijwillig in om kinderen bij te werken in de leerstof”, aldus Poté. “Er is een samenwerking met de school en een duidelijk engagement van de ouders van het kind. Het oefenmoment kan ofwel bij het kind thuis doorgaan, ofwel in een locatie die wij ter beschikking stellen. Kinderen die in aanmerking komen, worden via hun school aangemeld.”

Vanaf volgende week gaat de stad op zoek naar vrijwilligers.