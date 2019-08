Leden Vlaamse werkgroep De Vrede zijn in vorm voor het Gordelfestival Bart Kerckhoven

19 augustus 2019

11u07 0

De leden van de Vlaamse werkgroep De Vrede hebben opnieuw een hele zomer lang gefietst in de streek. Elke woensdagavond trok een groep van 25 fietsers er op uit voor een tocht in de streek. Op die manier bereiden de leden zich voor op het Gordelfestival dat op zondag 1 september plaats vindt. Om de reeks af te sluiten ontving de oudste deelnemer, Nand Sluys (84) iedereen bij hem thuis met een drankje en een hapje. De groep fietsers vertrekt op 1 september ook samen voor de fietstocht vanuit Vlezenbeek, dat ook al de uitvalsbasis was voor de wekelijkse tochten.