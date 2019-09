Leden van KWB De Linde zamelen 1.000 euro in voor Memento Bart Kerckhoven

30 september 2019

Drie leden van de Koninklijke KWB Toneelvereniging De Linde uit Lembeek overhandigden een mooie cheque aan de Zorgcirkels Jongdementie Halle-Vilvoorde. Anne Mathieu, Nancy Hanssens en Edwin Vandermeeren zetten zich samen in om sponsors te zoeken voor hun Dodentocht. Anne en Nancy stapten op 9 augustus de loodzware tocht ui. Edwin moest uren voor de start verstek geven omdat zijn moeder overleed. Een bedrag van 1000 euro kon wel overhandigd worden tijdens de bijeenkomst van het praatcafé dementie in Heikruis. Memo, het regionaal expertisecentrum dementie van Vlaams-Brabant, start dit jaar met de uitbouw van de werking rond jongdementie in de regio Halle-Vilvoorde. Het geld zal dus goed besteed worden.