Leden van het Amacro Cycling Team rijden dit seizoen in nieuwe outfit rond Bart Kerckhoven

15 november 2019

12u51 3 Halle De vrienden van het Amacro Cycling Team rijden dit seizoen rond in een nieuwe outfit.

Het Amacro Cycling Team bestaat uit vijfentwintig vrienden en vindt zijn roots in het Luypaert Cycling Team. Die groep werd in1998 opgericht met de hulp van toenmalig bedrijfsleider Georges Luypaert van bouwmaterialen Luypaert. Nadat dat bedrijf werd overgelaten ging de groep op zoek naar een nieuwe sponsor en zo kwamen ze terecht bij zaakvoerder Johan Cromphout van Amacro uit Halle.

“Wekelijks rijden we op zondag een rit van ongeveer honderd kilometer aan een gemiddelde snelheid van net geen dertig kilometer per uur”, klinkt het bij Amacro Cycling Team. “De groep bestaat uit leden met leeftijden van dertig jaar tot en met 65 jaar. Er is maar één ploeg en dit is ook onze sterkte.”

Op www.amacrocyclingteam.be wordt wekelijks een verslag van het afgelopen weekend gepubliceerd en af en toe nemen de leden ook deel aan georganiseerde ritten in binnen- en buitenland. Tweejaarlijks wordt er ook een buitenlandse stage georganiseerd. Zo gaan de sportievelingen zich dit jaar uitleven in de Alpen om daar de hoogste berijdbare weg van Europa te beklimmen: de Col de la Bonette.