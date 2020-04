Leden PVDA Halle maken mondmaskers voor zorgverleners: “Ze verdienen onze steun” Bart Kerckhoven

10 april 2020

11u43

Leden van de Halse afdeling van de Partij van de Arbeid zijn de voorbije dagen aan de slag gegaan om mondmaskers te maken voor de zorgverleners die in de buurt werken. “Het personeel in de zorginstellingen staat elke dag in de frontlinie in de strijd tegen het coronavirus”, zegt Kevin Kestemont van PVDA Halle. “Zij verdienen onze steun en bescherming.” Zolang het nodig is, willen de mensen van PVDA mondmaskers blijven maken voor wie het nodig heeft. De eerste mondmaskers die afgewerkt zijn werden afgeleverd aan woonzorgcentrum Sint-Augustinus.