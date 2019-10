Leden motorclub naar rechtbank doorverwezen voor vechtpartij in clublokaal WHW

02 oktober 2019

12u42 9 Halle Tien personen die betrokken zouden geweest zijn waren bij een vechtpartij in het clublokaal van de voormalige Halse motorclub Immortal MC, zijn door de Brusselse raadkamer doorverwezen naar de correctionele rechtbank . Een datum voor het proces ligt nog niet vast.

In de nacht van 13 op 14 april 2018 vond er rond middernacht een vechtpartij plaats in het toenmalige clublokaal aan de Alsembergstesteenweg. Vier mensen raakten gewond en een groot deel van het meubilair sneuvelde. Meteen na de feiten werd al gesuggereerd dat het ging een conflict tussen motorbendes. Het zaaltje was immers het clublokaal van de motorclub Immortal MC, die banden gehad zou hebben met de beruchte motorbende Outlaws. Dat vermoeden werd nadien ook bevestigd door de resultaten van het onderzoek. Uit het verder onderzoek, dat gevoerd wordt door de federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde, bleek volgens het parket immers dat leden van een concurrerende motorbende vermoedelijk betrokken waren bij de vechtpartij.

Begin oktober 2018 werden bij twaalf huiszoekingen in Oost- en West-Vlaanderen daarom tien verdachten opgepakt. Die werden na verhoor opnieuw vrijgelaten, maar de raadkamer heeft hen nu wel naar de correctionele rechtbank doorverwezen. Wanneer ze zich daar zullen moeten verantwoorden, staat nog niet vast.