Last call naar bands voor laatste editie van Zennetoer Amber Gys

11 oktober 2020

10u47 0 Halle Na negen geslaagde edities lanceert Zennetoer voor de tiende keer een oproep naar bands vol jong, regionaal muzikaal talent. Vijf finalisten krijgen uiteindelijk de kans om tijdens de finale van Zennetoer op 27 februari 2021 de jury te overtuigen.

Zennetoer is volgens de organisatoren de ideale gelegenheid om podiumervaring op te doen. Het is de bedoeling dat je naar buiten komt met je muziek in eigen streek. Een professionele coach begeleidt je doorheen het hele traject en tijdens de finale word je beoordeeld door een professionele jury.Ben je jonger dan 30 jaar en woonachtig in de regio Pajottenland-Zennevallei of heeft je band een gemiddelde leeftijd lager dan 30 én liggen jullie roots in deze streek? Dan kan je je inschrijven via het online muziekplatform vi.be. Inschrijven kan tot en met 1 november.

Finale in CC ’t Vondel

Bij de inschrijving stuurt elke deelnemer drie audiofragmenten mee. Uit alle inzendingen zal de organisatie tien bands kiezen die tijdens een auditiedag op zaterdag 14 november een kwartier de tijd krijgen om de professionele jury te overtuigen van hun kunnen én groeipotentieel. Die dag zelf kiest de jury de vijf finalisten die de kans krijgen om tijdens de finale van Zennetoer op 27 februari 2021 in CC ’t Vondel te Halle te strijden voor de prijs van beste band of publiekslieveling.